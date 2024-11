Raphael suelta esta frase y Pedro Vallín se acuerda de Alaska y Mario, Miguel Bosé y Victoria Abril

Un fragmento del cantante Raphael en laSexta ha saltado rápidamente a X (anteriormente Twitter) de la mano del periodista Pedro Vallín, que ha cogido este segmento y se ha acordado de otros artistas.

En los informativos de Helena Resano se han hecho eco de parte del programa Conspiranoicos, que se emite en el canal verde la noche de los jueves, donde se habla y se desmienten algunos bulos que circulan por las redes.

De ahí han pasado a unas declaraciones de Raphael. "Escuchen porque les va a sorprender quién se acaba de pronunciar sobre esos bulos que nos están inundando estas semanas", ha afirmado Resano.

Y ese no es ni más ni menos que el cantante más famoso de España con permiso de Julio Iglesias. "Los bulos no. Bulos no. Más vale que te calles si no sabes decir otra cosa. Bulos no. A veces me dan ganas de sacudirlos por el hombro, ¡Que el planeta está cambiando! ¡Que el agua del mar está caliente! Pues no, no se lo creen", ha dicho el cantante.

Sobre estas palabras ha dicho el periodista Pedro Vallín: "Su Graciosa Majestad Raphael, humillando intelectualmente a Alaska y Mario, a Victoria Abril y a Miguel Bosé. Quién lo iba a decir. El moderno. No es obligado ser bobo por ser mayor, ni ver caras en las humedades de la pared. Solo hace falta ser un adulto funcional y no creerte el más listo del grupo de guasap".