Recuperan este comentario político de Antonio Resines y tiene 10.000 'me gusta' en 24 horas

Unas declaraciones de Antonio Resines de hace unos meses en Plano General, el programa de Genaro Castro en La2, han vuelto a generar multitud de comentarios en X (antes Twitter).

El actor habló de la amnistía y comentó que "no se entiende que no haya delito" ya que "una amnistía significa que no se ha cometido ningún delito": "Sí se cometieron delitos. Sí se conculcó la Constitución. Sí se fue en contra de muchos artículos de la Constitución. La Constitución, mientras nadie diga lo contrario, es la ley que nos rige a todos".

El presentador le preguntó por sus filiaciones políticas y él dijo que es socialdemócrata "de toda la vida". "La socialdemocracia es muy sencilla, es que todo el mundo viva mejor". Eso sí, señaló que "no vale para tener un Gobierno contar con los votos de determinada gente".

Añadió Resines que "a esa gente no le interesa nada del resto de la gente": "Como yo sí he votado al PSOE durante mucho tiempo lo puedo decir. Me parece lamentable. A mucha gente del PSOE que no lo dice públicamente. Algunos por interés propio y a otros porque no les preguntan, no están de acuerdo con una serie de cosas que están pasando".

El actor comentó también que el Gobierno tiene capacidad de indultar una pena que sí ha existido: "Tampoco me gustó que cambiasen lo de la sedición pero bueno, podemos discutirlo, lo de la malversación...".