Recuperan estas palabras de Arturo Fernández sobre Franco y lleva días dando mucho que hablar

Unas palabras que pronunció hace años el actor Arturo Fernández, fallecido en 2019, está dando muchísimo de qué hablar en los últimos días, después de que hayan generado de nuevo una enorme polémica.

"Ya no existen la izquierda ni existe las derecha. Ha existido, en la época de mi padre. Mi padre ha sido un anarquista. Estuvo 19 años, 20 años exiliado en Francia. Pagó sus consecuencias porque en la guerra civil fue la guerra civil. Punto", empezaba diciendo el actor.

"Cuando vino me dijo: 'No comulgo con la idea política, digamos, de Franco. Pero lo está haciendo muy bien. No es la propaganda que nos mandaban a Francia, que poco más o menos creíamos que estaba a tiros todo el mundo. Esto es un país próspero, todo el mundo trabaja, todo el mundo canta por la calle. Y un país que canta es importante", proseguía.

"Quiero decirte... Yo, en aquella época, sabiendo que mi padre era un anarquista, que vino a Barcelona de Asturias. Cuando se tomo Asturias vino a Barcelona y estaba en la CNT. Y en aquella época a mí nadie me puso trabas. Y yo he prosperado y me hice un nombre muy importante en cine. Paco Rabal era íntimo amigo mío, que en paz descanse. No ocultó nunca que era comunista y no le pasó nada", aseguraba.

"Prosperó exactamente igual que yo. Nadie nos puso trabas. Nadie. Para mí, la dictadura es la de ahora. No aquella que yo viví", sentenciaba.