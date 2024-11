Recuperan estas tajantes palabras del doctor Cavadas sobre Amancio Ortega y el asunto trae cola

Unas palabras que el doctor Pedro Cavadas, uno de los cirujanos más reputados del mundo, pronunció hace cinco años sobre Amancio Ortega, fundador de Inditex, están dando de nuevo mucho de que hablar ahora, después de las donaciones que el empresario ha hecho a los damnificados de la DANA.

Esas declaraciones las hizo el experto en septiembre de 2019 en el programa Liarla Pardo, que entonces se emitía en La Sexta, al ser preguntado por las donaciones de Amancio Ortega a la Sanidad Pública, que por entonces habían provocado las críticas de, por ejemplo, Podemos.

Cavadas fue muy claro al respecto: "Uf, uf. Es que creo que [las críticas] no son comprensibles. Lo siento por si se ofende alguien, pero ese es un tema sensible".

"Yo lo siento, pero hay cosas que son honestas y son beneficiosas las haga quien las haga. Te caiga bien o te caiga mal. Una persona tiene su dinero privado y podría tirarlo, quemarlo, dedicarlo a cualquier cosa, y lo dona a la sanidad, lo dona al bienestar de otros semejantes", reflexionó el ciriujano.

"Eso, lo siento, pero se llame como se llame quien haga eso, eso es digno y eso es elogiable. Y quien critique eso y diga que la sanidad no puede depender de limosnas, dices: vale, fenomenal. Espero que no tenga usted nunca un familiar con una patología cuyo tratamiento requiera de esa tecnología. Porque, si lo tuviera, estoy seguro que no diría una tontería de ese calibre", añadió.

Más recientemente, en una entrevista en El Mundo, Cavadas también fue claro sobre Amancio Ortega: "No le conozco, pero me parece una persona injustísimamente cuestionada por gente que no tiene ninguna autoridad para hablar. En general, las empresas grandes empiezan sin subvenciones trabajando 23 horas al día durante ocho días a la semana. Criticarle por donar máquinas es un rebuzno de un calibre monumental. Y que me perdonen los burros porque les tengo mucho respeto".

Las declaraciones de Cavadas se están moviendo con rapidez después de que las haya subido @vezapurpura a X, donde supera ya los 7.000 'me gusta'.