Reflexiona sobre por qué cree que las cárceles en Suiza están en el centro de la ciudad: tiene hasta sentido

El creador de contenido en TikTok conocido como @suiza.en.español, cuyos vídeos, tal y como su nombre indica, están centrados en hablar de un país como Suiza, ha reflexionado acerca de por qué sus cárceles están tan cerca del centro de la ciudad y no en las afueras, tal y como acostumbran muchos lugares.

"Según he visto yo en muchos sitios, están a las afueras de las ciudades, apartado de todo, puede haber una gran seguridad en el perímetro, pero aquí he visto un par de ellas al lado de las viviendas", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 4.600 'me gusta'.

"Una cárcel en medio de una ciudad normal, es increíble", ha opinado. Ha querido reflexionar acerca de la razón, una mención que él ha creído, no significando la verdad absoluta. "Una persona que está en la cárcel me está viendo a mí con mi hijo paseando VIENDO la libertad que yo tengo, sintiendo ese arrepentimiento de decir ¿por qué hice eso?", ha razonado.

Por lo tanto, ha advertido de que ven esa libertad que no tiene en primera persona, anhelándola y haciéndoles reflexionar por qué han hecho algo que les ha llevado a la cárcel. "Ven por los barrotes a la gente que está paseando y disfrutando de la vida", ha concluido.