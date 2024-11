Relata todo lo que salió mal en el día de su boda: mala suerte no, lo siguiente

La creadora de contenido Teresa Furquet (@teresafurquet) ha publicado un vídeo que seguro desearía no haber tenido que grabar, pues se ha tratado de un relato en el que cuenta alguna de las cosas que salieron mal en el que posiblemente fuese el mejor día de su vida: su boda.

Lo ha hecho con un tono calmado y alegre, tomándose las cosas bien y como parte de la vida. Lo primero que ha mencionado es el coche de entrada a la iglesia: "Fue un malentendido, yo iba a ir ocn el coche de mi padre y salir con mi coche, que me he comprado el 600". En ese entonces, entendieron justo lo contrario. "Se solucionó rapidísimo y no pasó nada", ha añadido.

Ha enseñado, de todos los vídeos y fotos que se tomaron durante la celebración, un vídeo en el que aparece muy desanimada pero con su abuela detrás "intentando animar el asunto". Otro problema que tuvo fue el excesivo frío, casualidad fue que estuvo mucho tiempo diciéndole a los invitados que venían de fuera, que allí siempre hacía calor.

Por si fuera poco, la entrada a la iglesia fue lloviendo y cubriéndose con un paraguas, pero la tela del bajo del vestido pesaba mucho y se ensució. "Para las primeras fotos estaba ya negro", ha aclarado. También se les olvidó escribir la moción de entrada y la acción de gracias.

Para más inri, al niño pequeño, que debía llevas las arras y anillos, le dio un "berrinche" y fue su hermano el que tuvo que llevarlos. Al terminal, el coche, el 600, se estropeó al quedarse sin batería.