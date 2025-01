Resines aclara si le ha vetado 'El Hormiguero' por colaborar en 'La Revuelta'

El célebre actor Antonio Resines ha dado una categórica respuesta cuando le han preguntado si ha sido vetado de 'El Hormiguero' por colaborar con 'La Revuelta', el programa presentado por David Broncano en el que Resines aparece asiduamente.

Esto ha ocurrido durante una entrevista en El Mundo, donde el periodista Iñako Díaz-Guerra le ha preguntado al intérprete: "¿Te sorprendió cuando Broncano acusó a Motos de vetar a invitados si no iban primero allí?".

"No", ha contestado el actor de forma simple y categórica, una respuesta que a llevado a que el periodista le plantee la segunda cuestión: "¿Te ha pasado?".

"No, a mí no me han obligado a nada, conmigo no se atreven", ha manifestado en tono bromista. "Yo en los dos programas he colaborado, he dejado de colaborar y he vuelto a colaborar, así que no pasa nada. Siempre se pueden producir equívocos, pero nada que no se pueda solucionar si hay voluntad", ha añadido.

En este sentido, el artista ha asegurado que tiene buena relación con ambos presentadores. "A 'El Hormiguero' voy menos últimamente, pero, sí, me llevo bien con ambos", ha aclarado Resines.

Además, ha hecho una reflexión a favor de la concordia: "Se le está dando a esto una polémica que no es para tanto. Se ha politizado esa guerra y es un poco absurdo porque ni un programa es tan de izquierdas como dicen ni el otro tan de derechas como dicen".

"Yo voy a ir a los dos sitios porque me conviene. Nuestro trabajo depende de que se vea y tenemos que promocionarlo. Ahora en televisión hay dos programas a los que ir porque cada uno te pone ante dos millones de personas. Con que el 1% vaya al cine a ver la película, tienes 40.000 personas y ya te han hecho el fin de semana", ha explicado el actor.

Una lanza a favor de Broncano

Sobre la gran polémica del sueldo de Broncano, Resines también ha querido dar su opinión. "Todo lo que se dice de que pagar a Broncano es un despilfarro de dinero público es una tontería", ha afirmado el actor.

"Los programas cuestan equis y se paga a todo el mundo equis, en pública y en privada. ¿De verdad hay que aclarar que todos los medios de comunicación privados tienen ayudas gubernamentales, como las tiene el cine y todas las industrias de este país? Eso que quede claro de una vez", ha subrayado el intérprete.

"Y luego a los profesionales se nos paga un caché. A mí a veces me pagan por una película lo que pido y otras veces no, pero si te lo pagan es que lo vales. En el caso de Pablo ya estaba demostrado que lo valía y en el de Broncano ha tardado muy poquito en demostrarlo también con unas audiencias que TVE no soñaba", ha destacado el artista.

"Bienvenida sea 'La Revuelta' y bien mantenido sea 'El Hormiguero', porque ahora tengo dos sitios a los que ir en vez de sólo uno", ha concluido el popular actor, dejando más claro que el agua su punto de vista.