Responde así a lo que ha aparecido en pantalla en Telecinco y hace estallar X

El guionista Raúl Díaz (@Ruldia) ha subido un divertido tuit a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que ha hecho una ingeniosa broma sobre la selección española de fútbol masculino y la reina Letizia.

El tuitero ha subido una fotografía de la pantalla de su televisión captando un rótulo del programa La Mirada Crítica, emitido por las mañanas en Telecinco, en el que se puede leer: "El rey, enamorado de la Roja".

Como título de esta imagen, el creador de contenido ha escrito: "Por favor, un poco de respeto. Se llama Letizia", haciendo un ocurrente paralelismo, en tono bromista, sobre "ser rojo", ser de izquierdas, y la reina Letizia.

Todo esto viene motivado por el momento en el que Felipe VI, acompañado de su hija la infanta Sofía, entregó la copa al capitán de la selección española de fútbol masculino, Álvaro Morata.

Acto seguido, el monarca y la infanta celebraron el título con el resto de los jugadores, después de que la selección española de fútbol masculino se coronase como ganadora de la Eurocopa después de ganar la final contra Inglaterra con un 2-1 a favor.

El tuit, que ha conseguido ya 980.000 visualizaciones, 44.000 me gustas y 5.800 retuits en tan solo unas horas, no ha dejado indiferente a los tuiteros, quienes han aprovechadp para seguir con las bromas y los juegos de palabras referentes a la monarquía: "Muy roja no será cuando se ha casado con un bribón, digo borbón".