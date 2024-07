Rosa Villacastín desvela lo que Felipe VI le respondió tras decirle que Letizia "le tiene que enseñar a hablar"

La periodista Rosa Villacastín ha ofrecido una entrevista en Jaleos del Corazón, de El Español, en la que ha desvelado una de las últimas conversaciones que tuvo con el rey Felipe VI tras una comida con empresarios.

La comunicadora ha relatado que durante una Fiesta del 12 de octubre, se dio cuenta de que estaba al lado del monarca y no dudó en decirle que "usted tiene un problema". "'¿Cómo?', me respondió; "Pues mire, como usted es tan alto nunca nadie les mira a los ojos porque no llegamos y eso le puede separar de mucha gente. Yo me tengo que levantar y usted bajarse"; ¡Ah, pues nunca lo he pensado!", remató", ha contado.

Rosa Villacastín ha confesado que "se quedó muerto", pero todavía más llamativo fue lo que hizo al intercambiar unas palabras con él en un acto con empresarios de hace unos días. "Me invitaron a una comida donde Felipe metió unos gallos en el discurso", ha explicado.

"Al terminar vino a mi mesa y me preguntó qué me había parecido. Y le contesté: 'Letizia le tiene que enseñar a hablar porque hace unos gallos' y me contestó que Letizia le dice lo mismo", ha desvelado.

La periodista ha defendido que ella conoce "a Felipe desde que era un niño". "Iba a Palma a desayunar cuando tenía 13 años. Es que nunca le veo como el Rey", ha tratado de justificar.

Al preguntarle por Juan Carlos I, ha terminado destacando que Felipe "lo está haciendo muy bien junto a Letizia, que sabe lo que cuesta una hipoteca" y "conoce lo que es levantarse a las cuatro de la madrugada para ir a trabajar".

"Se ha criado en ese ambiente de trabajadores de clase media. De momento, ambos están educando muy bien a sus hijas. Ni Letizia ni sus hijas han protagonizado un escándalo", ha expuesto.

Sobre la princesa Leonor y la infanta Sofía, Rosa Villacastín ha reconocido que esa educación de Letizia y Felipe VI "les va a venir muy bien en el futuro". "Aunque no sabemos si Leonor será Reina", ha sentenciado.