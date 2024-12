Rossy de Palma responde así a quienes se han metido con ella por su nariz: es ya de lo más compartido

La actriz Rossy de Palma ha dado una contundente respuesta a quienes se han metido con ella por su nariz y se está compartiendo de forma masiva en las redes sociales en las últimas horas.

En una entrevista en Movistar+, De Palma dice: "No me siento abanderada de nada, pero me encanta que ahora caras un poco peculiares no tengan que pasar por lo que yo pasé".

"Me veo de joven y era monísima, no sé por qué me veían fea. Pues es verdad que a algunos les molestaba mi nariz, pero era un problema de ellos. Yo digo: no voy a cambiar algo que les molesta a otros pero a mí no", recuerda.

"Pero esa complejidad del ser humano de que me culparan a mí de algo que yo no había elegido, sí me abrió un mundo psicológicamente y sociológicamente muy interesante porque mientras ellos no veían, como yo digo, más allá de mis narices, yo indagaba de cómo es esta persona, cómo pueden culpar a alguien por un color de piel, por una nariz, por un no sé qué", señala.

"Esto me pasaba a mí con lo de la nariz y decía: cuando deje el colegio me ahorraré todos estos necios. Pero es que el colegio no lo dejamos jamás, es un colegio eterno en el que vivimos", se lamenta.

"Hay gente que me dice: qué guapa estás, qué te has hecho. Digo es que es el ojo tuyo, tu mirada, lo que ha cambiado, no yo. Yo soy la misma. Me encanta que se haya abierto a todo tipo de morfologías. No hemos llegado a donde queremos, pero hemos evolucionado", celebra.