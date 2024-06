Sale de un concierto de Estopa y se percata de este "indignante" detalle a tener en cuenta

Desde hace un tiempo es muy común que en los grandes conciertos se regalen pulseras de luz que cambian de color al son de la música. Una usuaria de TikTok que ha salido de un concierto de Estopa se ha percatado de que estas pulseras tienen dos pilas que seguramente nadie recicle.

Ha explicado que a la entrada del recinto les dieron unas pulseras que se iluminan con led al ritmo de la música y ha lamentado que a la salida no hubiese alguien de la organización recogiendo esas pulseras para reciclarlas.

La usuaria ha pedido que a la salida del concierto se instale un punto de basura electrónica ya que 65.000 pulseras, a dos pilas por pulsera, son bastantes pilas por concierto.

Ha remarcado que no ve normal que al mismo tiempo que se cobran 15 céntimos por una bolsa de plástico en un supermercado no se haga nada para evitar que en dos horas que dura el concierto se genere tanta basura: "Me parece un poco indignante".

"Me parece genial que se sigan dando porque además animan un montón pero me parece indignante que todo esto se tire por todas partes porque a la salida del concierto el suelo estaba lleno de esta mierda", ha zanjado.

En los comentarios algunos han señalado que sí existen estos puntos: "A la salida del concierto, al menos en Madrid, y he visto videos en otros estadios, puntos con bolsas para dejar la pulsera".