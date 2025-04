Luis Zahera cuenta cuándo fue fichado por la Policía: la historia se las trae

El actor gallego Luis Zahera contó este martes durante su entrevista en el programa de TVE Late Xou, conducido por Marc Giró, los dos motivos por los que ha estado fichado por la Policía.

"Estoy fichado por la Policía y os voy a dar un consejo: las casas que están abandonadas realmente no lo están del todo y son de alguien. Quedaros con esta inteligencia porque a mí me pasó", afirmó sobre su primera historia.

Zahera explicó que fue a entrar a una casa abandonada y había un muro que saltó, pero cuando cayó se topó de frente con dos policías. "Sucedió que habían llamado mientras y además me conocían de la televisión", recordó el actor.

"Queríamos buscar cosas abandonadas para mí y resulta que no estaban abandonadas", añadió Zahera, ante la sorpresa y las risas del presentador y del público.

A continuación se puso a narrar el segundo caso en el que la Policía lo fichó: "Fue porque robé un banco de iglesia, era joven, se casaban unos amigos y había al lado de donde vivía yo, en San Martín Pinario, un parking con muchísimo mobiliario de iglesia".

"Entre los objetos había bancos de iglesia de madera de castaño, no teníamos un duro y robamos uno para regalarle a este matrimonio. Lo llevamos en la furgoneta de Luis Tosar y lo dimos", relató el actor.

Entonces, días después, fue la Policía a su casa por este robo. "Vino la Policía a casa y me dijo que salía en la tele", aseguró. Sin embargo, terminó diciendo que "el clero no quería denunciar a un actor y se portaron muy bien y únicamente tuve que devolverlo para que no se interpusiera una denuncia".