Salma Paralluelo se pronuncia tajante sobre lo ocurrido con Nico Williams y Lamine Yamal durante la Eurocopa

La futbolista de la selección española Salma Paralluelo ha ofrecido una entrevista en El Periódico de Aragón a pocos días para su debut en los Juegos Olímpicos y no ha desaprovechado la ocasión para pronunciarse sobre lo que ocurrió con Nico Williams y Lamine Yamal durante la Eurocopa.

Después de ser preguntada por la victoria de La Roja en la competición continental, la deportista ha asegurado que el torneo "más o menos lo hemos podido seguir". "Yo al menos creo que he visto todos", ha confesado.

"Ya cuando iban avanzando se iba viendo que había posibilidades de ganar por cómo jugaban, por cómo se les veía. Es un orgullo muy grande e increíble", ha reconocido la futbolista.

Tras ello, le han preguntado por algunos polémicos comentarios que se han producido en redes sociales sobre la procedencia de Nico Williams y Lamine Yamal y ella ha sido contundente.

"Es que yo no miro mucho las redes, entonces no me he dado cuenta, pero me puedo imaginar quizás algo. Estamos en el siglo XXI, hay que avanzar un poquito", ha reclamado de forma nítida.

Salma Paralluelo ha detallado que no quería darle "gran peso". "Creo que hay personas que lo pueden ver así y lo van a seguir viendo así, da igual lo que yo diga o no, entonces hay que intentar seguir cambiando esa mentalidad porque creo que es lo mejor para todos", ha sentenciado.