Saludan mal al cómico Tomás Fuentes por la calle y después le escriben este mensaje para compensarlo

El humorista Tomás Fuentes, uno de los presentadores de La Ruina junto a Ignasi Taltavull, ha publicado en su perfil de X, la antigua Twitter, el mensaje que le ha llegado por parte de Chema, un seguidor suyo, después de que este lo viera por la calle y decidiera saludarle.

"Chema me ha escrito esto and I think it's beautiful (creo que es bonito) 😍", ha escrito Fuentes, junto a un pantallazo del mensaje que le ha enviado Chema y con el que ha alcanzado casi las 100.000 reproducciones y los 2.000 me gusta.

"Ayer te saludé en el cruce de Gran Vía delante del Coliseum cuando ibas de camino a La Ruina y te dije Grande Manel (el apellido Fuentes me jugó una mala pasada). Soy tan idiota que me dijiste Tomás un par de veces y yo entendí 'Tú más' (reaccionando a lo de 'grande'), me lo tuvo que explicar mi mujer segundos después jajajaj", comienza diciendo Chema en el mensaje.

Además, también aprovecha para disculparse por si le sentó mal el comentario que le hizo: "Perdona si creíste que era una vacilada, mi intención era justo lo contrario. Sigo la ruina desde el principio y te admiro mucho a ti y a Ignasi. Un abrazo, Chema".