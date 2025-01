Santiago Niño Becerra desarma en pocos segundos a los jóvenes que alaban el franquismo

El popular economista Santiago Niño Becerra ha sido extremadamente claro al referirse a todos aquellos jóvenes que alaban a Francisco Franco y al franquismo, en un contexto en el que la extrema derecha está en auge entre las nuevas generaciones.

En una intervención en la Cadena Ser, y hablando del libro de Jesús Gallego titulado Herencia, el experto ha subrayado: "Quiero que quede muy claro que nadie que tenga menos de 65 años es consciente de lo que fue una dictadura".

"Quien en 1975 tuviera menos de 15 años no recuerda lo que era salir del aula universitaria con el DNI en la boca, pasando entre una columna de grises, policías, identificándose. No se recuerda. Jóvenes que ahora tienen 16, 18 o 20 años pueden leer o no sobre eso, pero evidentemente no son conscientes", ha señalado.

"La gente ha olvidado, o ni siquiera lo sabe, que España no recuperó hasta 1951 el PIB de 1935. Y hasta 1952 el PIB per cápita que España tenía en 1935. Es decir, hay un vacío histórico, social y económico de 15 años", ha recordado.

Todo ello en un momento en que se ha dado el pistoletazo de salida a los actos que el Gobierno ha programado este año para conmemorar los "50 años de España en libertad" tras la muerte del dictador Francisco Franco.