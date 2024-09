Se casa en septiembre y esto es lo que hace para intentar que no llueva: una prueba de fe

La creadora de contenido Alba Martín (@alba.marttin) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando que se casa en septiembre y que justo ese día dan lluvia, pero que no cunda el pánico, porque ella ha dado con un método para evitar el temporal.

Para revertir la situación meteorológica prevista, la tiktoker ha ido con su abuela al convento de las monjas Clarisas con dos docenas de huevos para pedirles que recen para que no llueva.

"El sábado me caso, pone que va a llover y vamos a traer huevos a las clarisas para que no llueva", ha contado la creadora de contenido al inicio del vídeo, el cual ha conseguido ya más de 567.000 visualizaciones y 32.000 me gustas.

Sin embargo, esta no ha sido una idea genuina de la influencer, sino que se trata de una antigua tradición que consiste en llevar una docena de huevos al convento de las Clarisas con el fin de que no te llueva el día de tu boda.

Para asegurarse de que esto se cumple, la abuela de la tiktoker no ha llevado una docena de huevos, sino dos: "Mira, vengo a traerle unos huevos porque se casa mi nieta. Para que le recéis, que sean muy felices y para que no llueva. Ahí se los pongo", ha pedido.

"Muy bien", le han respondido las monjas tras la ofrenda para, acto seguido, consultarle los datos sobre el evento. "¿Cuándo es la boda? ¿En dónde?", han preguntado las feligresas, a lo que la abuela ha respondido que es el sábado a las 19:00 en Alcalá de Henares.