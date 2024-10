Se compra una chaqueta de 8.900 euros en Chanel y su justificación es para cogerla con pinzas

La creadora de contenido @sabrinaaalan_ ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que enseña cómo es la chaqueta de la marca Chanel que se ha comprado y calcula cuánto le costaría pagarla si fraccionase su precio hasta los 80 años.

"Es una chaqueta que me pondré toda la vida. Imaginaros que vivo hasta los 80 años, ahora tengo 29: me quedan 51 años", ha comenzado la tiktoker el vídeo, el cual lleva ya 1,4 millones de visualizaciones y 169.700 me gustas.

"Para empezar el precio estaba mal, no me costó 9.200 euros sino 8.900, así que ya me ahorro 300 euros", ha apuntado la infuencer mostrando la etiqueta de la prenda, una chaqueta de estilo clásico de Chanel en color rojo.

"Si dividimos 8.900 euros entre 51 años me sale a 174,50 euros al año. Y si dividimos entre 12 meses me sale a 14,54 al mes; y, aún más, si dividimos entre cuatro cada semana me sale 3,65 euros", ha comentado la tiktoker, echando cuentas hasta los 80 años de vida.

"O sea que con que me tome un café menos a la semana ya me sale gratis la chaqueta. Y la chaqueta aún es mía", ha señalado la creadora de contenido, totalmente convencida de su buena compra.

"Y como sabéis los precios de Chanel aumentan cada año, por lo que dentro de 51 años la chaqueta tiene un valor aún más grande, o al menos se mantiene el precio. Entonces se lo puedo pasar a mi hija o a mi nieta, así que al final salí ganando comprando esta chaqueta", ha concluido.

"Yo justificando mis compras impulsivas"; Yo convenciendo a mi madre para que me compre cosas"; "El verdadero girl math", han sido algunos de los comentarios de los usuarios, quienes se han reído viendo la argumentación de la tiktoker.