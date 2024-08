Se construye una cabaña para vivir en el bosque con 70 años y el motivo desata los aplausos

La creadora de contenido @Yayabushcraft, una mujer española de 70 años, ha subido un vídeo contando cuál fue uno de los motivos que le llevó a perseguir su singular sueño: vivir en una cabaña en el bosque hecha por ella misma.

La señora ha utilizado una de las respuesta a uno de sus múltiples vídeos en los que enseña el proceso de construcción de su cabaña en el bosque para poder contar cuál es su punto de vista sobre la vivienda, por qué tomó esta decisión y qué ha sacado de ella.

"Prefiero tener una cabaña que pagar 800 euros por una mierda de piso en España", ha sido concretamente el comentario de uno de sus seguidores, José, al que la tiktoker ha aprovechado para contestar con este vídeo.

"Que comentario tan interesante José porque, efectivamente, yo empecé a hacer cabañas porque me niego a pagar ni siquiera 500 euros por una mierda de piso, nunca mejor dicho, en cualquier sitio", ha respondido la mujer.

La creadora de contenido ha expuesto que el precio de la vivienda le parece "un robo a mano armada", una situación que la llevó a pensar alternativas para poder vivir de otra manera.

"Me dije: ok, voy a hacerme mi cabaña. Y es algo que me ha dado mucha vida, así que estoy encantadísima", ha relatado la creadora de contenido, quien se muestra siempre muy satisfecha y motivada con su proyecto.

"Es el mejor antiedad, aprendo un montón y reúne muchas cualidades que para mí son valores importantes en esta vida: aprender siempre, hacer mover el cerebro siempre y estar trabajando físicamente siempre para ser feliz", ha concluido la tiktoker.