Se da cuenta de que ha limpiado mal la tostadora toda la vida: quizá tú también lo descubras ahora

La tiktoker @mami.de_tres ha compartido una publicación en la red social china de 27 segundos que está ayudando a miles de personas que, como ella, se acaban de enterar de que hay una forma muy sencilla de limpiar un tostador.

"Resulta que soy imbécil", ha empezado diciendo en tono de humor esta conocida creadora de contenido que narra su vida junto a sus tres hijos y que ha sido protagonista en uno de los programas de Alberto Chicote en Pesadilla en la cocina.

Ha explicado que ella de toda la vida ha limpiado el tostador volcando su contenido sobre la basura y dándole golpes para sacar las migas pero su vida ha cambiado al enterarse de algo: el aparato tiene en su base una especie de parte extraíble donde se almacenan las migas. Eso se saca y se tiran los restos a la basura.

"La madre que me trajo, llevo toda la vida limpiándolo así", ha zanjado mientras hacía el gesto de tirar las migas al fregadero. En los comentarios se han mezclado los comentarios de humor con aquellos que también han descubierto esto.

"Quitando la bandeja no sale todo hay que darle la vuelta y menearla", "gracias por la información, me acabo de enterar", "¿y tú tenías un restaurante?" y "Yo sí lo sabía y sigo sacudiéndola como tú, porque no sale todo en la bandeja" son algunos de las decenas mensajes que se pueden leer en la publicación, que además cuenta con más de 12.000 'me gusta'.