Se da cuenta de un llamativo detalle de este autobús de Barcelona: algunos todavía no lo superan

Hay mucha gente que todavía sigue diciendo feliz año, pese a que ya queda menos para despedir el primer mes de 2025. El límite sobre cuando terminar sigue sin saberse y algunos no dudan en aprovecharlo.

Pero lo que se ha encontrado la usuaria de la red social X @irena_lasirena en una calle de Barcelona le ha llamado tanto la atención que no ha dudado en sacar el móvil y hacerle una foto.

Al fijarse en uno de los autobuses que recorren la Ciudad Condal el rótulo en el que suele aparecer el destino al que se dirige mostraba una frase bastante llamativa.

Dos simples palabras que a pocos días para que termine enero no ha dudado en compartir. "Bon Nadal (Feliz Navidad)", señala el rótulo del autobús.

La usuaria no ha dudado en compartir la escena y aclarar su opinión. "Si un autobús no supera el fin de la navidad, ¿por qué debería hacerlo yo?", ha cuestionado, en un mensaje que suma cientos de me gusta.