Se defiende de los ataques que está recibiendo por sus palabras sobre la leche en España y Uruguay

La creadora de contenido uruguaya pero residente en España Emiliana Artagaveytia, conocida en TikTok como @emi_grando, ha publicado un vídeo en el que se defiende de las acusaciones que está recibiendo.

La joven se puso a analizar la leche que se vende en ambos países cuando recibió multitud de comentarios en los que le decían que estaba descubriendo la pasteurización en 2024 gracias a su estancia en España. Entonces, ella no se ha cortado y ha decidido contestar a todos ellos, aunque en especial ha señalado un mensaje que le decía que "descubrir la pasteurización en 2024 tiene que ser fascinante".

"En Uruguay hay pasteurización desde 100 años. Para mí es obvio que lo hay, no tengo que aclararlo, la leche en bolsa es pasteurizada. En España es desde 1964, así que Uruguay es más pionero. Antes de hacer este tipo de comentarios de gente que dice que tomo leche de la vaca, no hay que aclararlo porque es obvio, es lógico. Es como que me diga que el cielo es azul, no tengo que aclararlo", afirma.

Explica que estuvo y escuché que una persona dijo que en Uruguay no estaba pasteurizada. "Sí, sí que lo está", asegura tajante la creadora de contenido uruguaya, que tiene más de 87.000 seguidores.

"La presentación de la leche en bolsa no quiere decir que no esté pasteurizada, es obvio que lo está. Uruguay es un país que es pionero en lácteos, así que no entiendo que se diga esto, antes que poner estos comentarios de superioridad europea hay que hablar con fundamentos", finaliza tajante.