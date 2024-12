Se encuentra una araña en la cama y acaban justificando su reacción al aparecer en pantalla

El usuario de TikTok @javialanis8 ha publicado su primer vídeo, pero qué vídeo. En esta red social es difícil arrasar en números en la primera publicación, pero esta ocasión ha sido justificada tanto como la reacción de un chico al encontrarse una araña.

Al principio a los usuarios les puede dar la sensación de que ha sido una exageración, pero cuando la araña aparece en pantalla han cambiado completamente de opinión. Sin contar a los que padecen alguna fobia, como a las arañas, cucarachas, ratas, avispas u otros seres, que entienden, y mucho, lo que ha sentido.

"¡Mírala, mírala, mírala, me cago en sus...!", ha expresado el joven al principio del vídeo, llamando la atención de todo su grupo de amigos que estaba reunido en aquella casa. "¿Pero qué dices?", le respondió uno de ellos.

Alterado a más no poder, bufando y llevándose la mano a la cabeza, casi no sabía ni qué decir: "¿¡Que qué digo!? ¿¡Que qué digo!?". Tal era su miedo y susto que empezaba a ahogarse en sus propias palabras... Y fue cuando la sospechosa apareció ante la cámara. "¡Mírala, mírala, me cago en su p... madre!", exclamó mientras se escondía detrás de su amigo, poco antes de salir huyendo de esa habitación.

La araña comenzó a desplazarse por la almohada, acercándose al grupo de jóvenes. "¡Qué bicho!", exclamaron, unos entre risas. El vídeo ha alcanzado casi 300.000 visualizaciones y más de 32.000 'me gusta' en muy poco tiempo, pero los comentarios, más de 400, se han llevado la palma.

"Una reacción totalmente justificada", ha respondido la usuaria @alba2493, recibiendo más de 3.000 'me gusta'. La usuaria @sweetartist ha hablado por todo al decir que "pensaba que estaba reaccionando por encima de sus posibilidades hasta que vi el tamaño"