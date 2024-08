Se encuentra este objeto para perros en una tienda y muchos ya están pidiendo la dirección para ir a por él

Cada vez hay más tiendas con objetos para todo tipo de usos. En algunos de estos establecimientos, hay personas que se pueden tirar horas y horas mirando una oferta que parece interminable.

La parte positiva es que, con tiempo, se pueden observar cosas en las que no todo el mundo se fija. Algo que ha hecho la usuaria @josefinautista al acudir a la sección de mascotas.

Junto a los arneses, las correas y algunos snacks para perros, la protagonista se encontró un objeto que también se les puede poner en el collar para que, a la hora de salir a la calle, los otros dueños tengan en cuenta de que su mascota no se lleva muy bien con otros perros.

Algunos de ellos dicen "no tocar" o directamente, un mensaje todavía más claro y efectivo: "No soy sociable". Algo que ha hecho las delicias de muchos en las últimas horas.

"Es para el arnés / la correa de perros, pero y si me la compro y me la coso en la mochila como en el colegio… 🧍🏼", ha asegurado, en un tuit que no deja de compartirse en cuestión de horas.

El mensaje supera los 24.000 me gusta y decenas de personas no han dudado en reaccionar, pidiendo la dirección del lugar para ir a comprarlo: