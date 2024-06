Se encuentra un teléfono perdido en medio de Madrid y lo que hace le convierte en un héroe sin capa

La celebración de la consecución del decimoquinto título de Champions League del Real Madrid ha tenido varios momentos que se han viralizado. Ha pasado prácticamente de todo, tanto malo como bueno.

Una ingente cantidad de personas se reunieron en Cibeles y aledaños para celebrar el triunfo madridista. A un aficionado extranjero se le debió caer el teléfono y lo perdió: en situaciones así, las esperanzas se vuelven nulas porque en la mayoría de los casos es muy difícil recuperarlo.

Pero otro joven se disfrazó de superhéroe, a pesar de no llevar capa. Encontró el teléfono, lo levantó para que su dueño lo intentara ubicar y así fue, tal y como ha publicado en TikTok @yeisonarvoleda_3.

Por suerte, el dueño lo vio y fue corriendo. Aún tuvo que pasar por el único proceso que demostraría que el móvil es realmente de él: colocar la contraseña. Y así fue, celebraron por todo lo alto en medio de la plaza.

"No es el lugar, son los valores de la persona que lo encuentra", ha escrito el usuario Carlos Borja, en referencia a los comentarios sobre que en países de Latinoamérica no funcionaría. El vídeo ha alcanzado 4,2 millones de visualizaciones y casi medio millones de 'me gusta'.