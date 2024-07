Se encuentra un trofeo, busca a su dueño, le escribe... Y la sorpresa es total

El usuario de TikTok @blackmayor ha encontrado en una playa un trofeo de campeón de regata costera que data del 25 de octubre de 2008, ha buscado a su propietario y una vez lo ha encontrado, la sorpresa es total una vez le ha escrito.

"Hace unos días encontré un trofeo muy loco y ahora lo que me he propuesto es investigar y encontrar a su propietario", ha expresado el usuario en el vídeo, acumulando casi cinco millones de visualizaciones y más de 170.000 'me gusta' en apenas unos días.

Para encontrar del dueño buscó a quien fue el supuesto ganador del TP52 World Championship 2008 celebrado en las Islas Canarias, que fue Terry Hutchinson. Para localizarlo concretamente, ha buscado su nombre en Instagram y ha dado con él. Terry ha confirmado que sí ganó aquel trofeo.

"Pues te parecerá extraño, pero encontré el trofeo de esa carrera...", le ha respondido. Y para sorpresa de él (y de todos)... le ha dejado en visto. Ha visto el mensaje, pero no le ha respondido, incluso enviándole la foto de este. Ha investigado acerca del trofeo y se ha dado cuenta de que no está completo, sino que es la pena que lo sostenía y que ha habido dos iguales.