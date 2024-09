Se encuentra con esta señal en Marruecos y deja una pregunta que acumula más de 6.000 respuestas

La cuenta de TikTok @nuevo.centro.grup ha compartido un vídeo frente a una señal de tráfico ubicada en Marruecos que ha dado mucho que hablar entre los usuarios de la red social china.

"¿Sabéis que las señales por ley tienen que ser legibles y entendibles? Fijaros, estamos en Marruecos, maravilloso sitio, y tenemos una señal, ¿sabéis leer árabe? ¿No, verdad? ¿Pero sabéis decirme qué significado tiene la señal?", ha preguntado a sus seguidores.

Muchos han respondido que esa es una señal de STOP y que, al igual que en España, significa que hay que detenerse. Lo curioso es que algunos usuarios le han respondido que en España esa señal está en inglés y no en español.

Más de 6.400 personas han respondido a este perfil de TikTok del estilo: "Única señal roja hexagonal... y en España está en inglés, por cierto....", "estás en Marruecos no te lo van a poner en español además es obvio lo que es" y "no entiendo árabe, pero por la forma y el color me atrevería a decir que es un STOP".