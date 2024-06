Se fía de Google Maps en su viaje a Mallorca y acaba aquí (con multa incluida)

La usuaria de TikTok Raquel (@raquelpazzos) ha subido un vídeo a la red social en el que se ve como se encuentra en un coche con sus amigas siguiendo las indicaciones de Google Maps durante un viaje a Mallorca.

Todo parece ir bien hasta que se dan cuenta de que la aplicación GPS les ha metido por una zona del casco antiguo de Palma en la que no hay ningún coche pero sí muchas personas por en medio de lo que sería la carretera.

Además, en el vídeo se puede ver como se encuentran con una de las fachadas de la mismísima catedral de Palma de frente, lo que las hace pensar que se han metido con el coche en un sitio peatonal.

Y la realidad es que las amigas no iban muy desencaminadas al tener dudas sobre si lo que estaban haciendo estaba prohibido, ya que esa calle por la que pasan con el coche es una zona prácticamente peatonal.

En concreto, esa zona es una de las partes más emblemáticas del casco antiguo de la ciudad de Palma, y es una Zona de Tráfico Restringido (ACIRE), por lo que solo pueden circular por ella algunos vehículos muy puntuales.

Según ha contado la usuaria, esta equivocación les costó una multa al volver a casa, la cual les llegó tres meses después y por la que tuvieron que pagar 50 euros gracias a abonar el pago por adelantado.

"No me acuerdo ahora si vine en coche cuando vine", se puede escuchar como dice una de las amigas, que no está muy convencida de la legalidad de la situación, algo a lo que se suma la conductora, quién pregunta a la copiloto si está segura de que esas son las indicaciones correctas.

"Yo no entiendo nada, ¿tú estás segura de esto?", le pregunta la conductora a la amiga que está ejerciendo como copiloto, la cual espeta un rotundo "que sí, que sí". "Me estoy poniendo nerviosa, la gente no se aparta. ¿Pito o que hago?", continúa preguntando la conductora, a la que se puede ver intranquila con la situación.

Finalmente, en el vídeo se puede ver como las amigas acaban con una equivocada sensación de seguridad al ver como, pasado un rato, tienen a un coche detrás haciendo el mismo recorrido.

En los comentarios del vídeo, que ya ha conseguido más de 135.000 visualizaciones y más de 4.750 me gustas, muchos usuarios han contado que han vivido experiencias similares al circular por Palma, e incluso algunos residentes han señalado la dificultad de conducir por el centro de la ciudad: "Es que ni los de Mallorca nos atrevemos a ir al centro en coche".