Se fija en la leche de Mercadona y de Carrefour y hace un llamamiento que apoyan miles de personas

La petición que ha hecho una usuaria de la red social X a los productores de leche está teniendo un amplísimo apoyo, con decenas de miles personas secundado lo que dice.

"Hago un llamamiento a los fabricantes de leches para que unifiquen el color de la caja al tipo de leche. Por favor y gracias!", ha asegurado @_IntentoDeMama, que ha subido la foto de dos litros de leche.

Uno de ellos, de Hacendado, la marca de Mercadona, tiene el empaquetado de color azul y se trata de leche entera. El otro, de la marca blanca de Carrefour, es del mismo color, pero se trata de la variedad semidesnatada.

El hecho de que cada marca utilice un color para sus productos es algo en lo que muchos ni siquiera se habían fijado hasta ahora pero que creen que provoca confusión. Por ejemplo, un usuario apunta: "Ostras, no me sabía yo esta. Siempre había pensado que azul era entera, verde semi y rosa desnatada".

Otra señala: "Hay que hacer un máster. Yo ya se q entera azul en Mercadona, Ahorramás y Lidl. Y roja en el Día y Carrefour, y la Central Lechera Asturiana".

Y otra persona ha lamentado: "Si no se logra ni con los medicamentos asumo que no lo veremos nunca en los supermercados". Pero lo cierto es que en pocas horas la iniciativa acumula más de 11.000 'me gusta', lo que evidencia el deseo de los consumidores.