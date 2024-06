Se forma un debate por lo que hacen tras formar una barrera en el parchís: "En mi casa se juega así"

Los 'Falomir Brothers' (@falomirbrothers) se han estrenado en TikTok por todo lo alto tras generar un gran debate acerca de una de las reglas más importantes del parchis: la formación de barreras y la obstaculización del paso de los demás jugadores.

Son una empresa familiar dedicada a la fabricación de juegos de mesa y han dictado sentencia acerca de esta normativa. Lo han hecho mediante una reacreación de una partida en la que uno de ellos saca un seis al tirar el dado y avanza, pero se encuentra con una barrera de fichas.

"No lo puedes saltar, por lo que me toca", ha expresado. Es entonces cuando aparece una mujer razonando que esa no es la forma de jugar. "El puente no se puede saltar de toda la vida", ha expresado.

"No, no. Los puentes de diferente color no se pueden saltar, ¿no os habéis leído las reglas del país?", ha contestado sacando un gran libro. Esto ha generado un gran debate, como los que han dicho que "de toda la vida el puente de diferente color se puede saltar".

Por otra parte, otros han afirmado en los comentarios que, sea como sea la regla, al fin y al cabo, cada uno hará lo que el dueño de la casa en la que se juega quiera: "¡En mi casa jugamos así!". El vídeo ha alcanzado las 14.000 reproducciones y cientos de 'me gusta'.