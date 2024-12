Se hace una foto con Gloria Serra y se reencuentra con ella 10 años después: lo que le dice, maravilloso

El popular creador de contenido Óscar Font, que cuenta solo en TikTok con casi un millón de seguidores (@oscaarfont), ha publicado un vídeo que posiblemente se convierta en un momento inolvidable para él.

Cuando Óscar tenía unos 11 años se hizo una fotografía con Gloria Serra, la popular presentadora de Equipo de Investigación, programa de La Sexta, y, diez años después, se ha reencontrado con ella y lo que le ha dicho es maravilloso.

"Estoy cumpliendo un sueño, estoy cumpliendo un sueño, soy fan desde que era pequeñito, con ella aprendí la mafia de la harina, no hay nadie como tú", ha expresado con muchísima ilusión antes de volverla a ver, hasta que llegó el momento. "Por Gloria Serra y solo por Gloria Serra me metí en la carrera de periodismo", ha revelado.

Una vez le ha enseñado la susodicha foto, su reacción no ha podido ser mejor. "Me lo encontré con 11 años y tiene 23, ¿cómo es esta historia? En 10 años te quiero aquí otra vez. Me ha encantado verte", le ha expresado la presentadora.

"Le he enseñado la foto (al de producción del programa) y me ha dicho 'pero vamos, es que paramos de grabar', para esto paramos la producción. Y han parado", ha relatado el joven creador de contenido.