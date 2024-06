Se llevan el 10 al elegir esta canción para entrar a su boda

Una pareja ha elegido una original canción con la que entrar al banquete en su boda, una elección que ha fascinado a todos los presentes, impregnándoles de buen rollo, pero que también ha conquistado a los usuarios de varias redes sociales.

En concreto, la canción es "A toda mecha" del grupo Santa Justa Klan, que nació de la conocida serie de televisión Los Serrano y estaba formado por, entre otros integrantes, los actores Víctor Elías y Natalia Sánchez.

Y ha sido ni más ni menos que la misma novia, Andrea Sepúlveda (@andreasplvds), quien ha subido el vídeo de la épica entrada a su cuenta de TikTok, consiguiendo ya más de 605.000 reproducciones y 41.600 me gustas.

Además de petarlo en TikTok, el vídeo también ha triunfado en X, donde ha sido subido por el tuitero Simón (@ffssmaes) junto con una popular reflexión que ya se ha llevado más de 1.400 me gustas.

"Quien me conoce sabe que cuando me invitan a una boda la decisión en la que más me fijo es con qué canción entran al restaurante. A estos les pongo un 10", ha manifestado el tuitero.

En los comentarios, los usuarios de ambas redes sociales han comentado que ésta puede ser una idea genial para la boda de Víctor Elías con Ana Guerra el próximo 31 de octubre, y han pedido también que esto siente precedente para acabar con la recurrente “Será porque ti amo”.