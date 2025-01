Se muda de Málaga a Zaragoza y desvela la primera pregunta que le hacen por irse allí

La usuaria malagueña de TikTok Tamara Martín (@hellojimenez.z.z) se mudó a Zaragoza hace unos cuatro meses aproximadamente y no ha podido evitar hablar de la primera pregunta que le hacen siempre cuando desvela que se ha mudado a la capital aragonesa.

"Hoy en día hay gente que se sigue enterando de que yo me vine de Málaga a Zaragoza por decisión propia y, claro, la primera pregunta que me hacéis es ¿y Zaragoza por qué? ¿En qué momento se te pasó por la cabeza venirte por Zaragoza? ¿Cómo surge venir?", ha afirmado al principio del vídeo, que ha alcanzado casi 60.000 visualizaciones y 3.000 'me gusta'.

Es algo que no ha llegado a entender: "Es una ciudad bastante desconocida en el mapa para la gente. La gente no la ubica, incluso opinan de ella sin haber estado. Y opinan mal". Es por ello que ha replicado a todas esas personas que le hacen esas preguntas. "¿Cómo puedes opinar de una ciudad en la que no has estado? Ve y te aseguro que vas a cambiar totalmente de su opinión", ha expresado.

Por lo tanto, ha dado su opinión final sobre la ciudad, que, según dice, los maños no esperarían. "Estoy muy contenta, ha superado mis expectativas, aquí estoy superbién, ¿por qué diríamos otra cosa? No hay necesidad e comparar ciudades, ni Málaga con Zaragoza, ni con ninguna. Cada una te ofrece una experiencia totalmente distinta", ha confesado.

"Lo que pienso de Zaragoza es totalmente verdad, lo que pienso de su gente, solamente tengo una palabra: gracias. Porque es verdad que desde que he llegado solo puedo estar agradecida", ha rematado.