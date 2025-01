Se pide un café en un bar de Estados Unidos y se monta un revuelo de comentarios por lo que dice

La creadora de contenido Paula Cruz (@itspaulacruz) ha viajado hasta Estados Unidos y, tras tomar un café con leche en un bar, ha hablado de ello abiertamente en menos de un minuto.

"¿Por qué en Estados Unidos hacen los cafés tan malos? Tú vienes a tomarte un café y te dan una especie de café aguado", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado en menos de 24 horas decenas de miles de visualizaciones y casi 1.000 'me gusta' (y subiendo).

"Es un aguachirri que no entiendo, no sabe absolutamente a nada, ni a café, ni a nada, le ponen un montón de azúcar, le ponen un montón de azúcar y de leches con sabores, pero a café no sabe", ha explicado la joven, revelando que es una de las cosas que más echa de menos en España.

El vídeo ha generado cientos de comentarios de usuarios que viven en Estados Unidos y han opinado lo mismo de España: "También hay, el buen café está en Italia". "El café americano tienes que tomártelo solo, con algo de azúcar si se quiere", ha respondido otro usuario.