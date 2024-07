Se planta delante de los pescados congelados de Mercadona y dice todo esto

El dietista Fran Susín (@fransusin_) ha compartido una opinión sobre una cuestión muy planteada en las redes sociales desde hace semanas (incluso meses) sobre los microplásticos que se encuentran dentro de las bolsas de algunos alimentos, por lo que la gente ha criticado a Mercadona por ello.

"Hay mucha gente que habla mal de este supermercado, dicen que hay muchos microplásticos o plásticos azules dentro de los alimentos", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 74.000 visualizaciones y casi 1.000 'me gusta' (y subiendo).

"No se encuentran los alimentos porque el supermercado sea malo o de mala calidad, sino porque el manipulado es malo", ha explicado. De hecho, ha advertido de que es azul para que se note y no te coma. "Vamos a dejar de demonizar algunas marcas porque realmente Mercadona no hace nada", ha sugerido.

Por lo que es en el mal manipulado donde pueden aparecer los microplásticos azules, según ha comentado. "Y no son los mismos que los microplásticos, no tiene nada que ver, dejemos de mezclar cosas y de escuchar a falsos gurús", ha rematado.