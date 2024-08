Se va a una playa del norte y dicta este veredicto que escuece a muchos

La usuaria de TikTok Elena Gortari, conocida en esta red social como @elenagortari, ha cambiado las playas de Huelva por las de Guipúzcoa, en el País Vasco, y ha hecho una valoración para sus seguidores.

"Todo el mundo dice que el sur es mejor que el norte para veranear, entonces me he venido a una playa del norte norte, en Guetaria, para ver qué tal está", ha comenzado explicando la joven desde la arena.

Lo primero que destaca es que "hay mucha gente" y comienza a analizar el agua: "La de Huelva es turbia, ahora mismo aquí hay bajamar y no se ve el suelo, así que el agua está igual que en el sur".

"Aquí hay algo que no hay en el sur que son las nubes. El paisaje es mucho más bonito que en el norte porque es una playa dentro de la ciudad y no puede ser más bonito... el problema es que mañana llueve y solo puedes estar un día", acaba.

Al final del vídeo pone de nota a la playa del norte un 8: "Pero porque hace muy buen día, hay muy buen ambiente con la playa llena, pero como las playas del sur no hay nada y mira que se come bien y es maravilloso, pero no".