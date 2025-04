Luis Zahera no se muerde nada la lengua sobre lo que ocurría antes en el cine español: "Te sentías dolido"

El actor Luis Zahera ha ofrecido una entrevista en el programa Col·lapse en la que ha hablado sin ningún tipo de tapujo sobre una situación que vivió hace unos años en el cine español.

Al ser preguntado si le ha pasado factura defender el gallego, el intérprete ha asegurado que "él es bastante teniente, tengo poco oído y tengo dificultades para los acentos". "Sí, en su momento no trabajaba porque había esta cosa en España de acude al neutro para trabajar. Ahora, ha cambiado, evidentemente", ha expuesto.

"Hay mucha variedad y bienvenida sea. Ahora, yo hay determinados papeles que tendría dificultades porque tengo mal oído y a veces las exigencias del guion indica que debes tener tal acento. Ahí hay bestias absolutas, pues Javier Bardem, Eduard Fernández o Luis Tosar. Yo tendría muchas dificultades", ha razonado.

Tras ello, Luis Zahera ha justificado que hubo un tiempo "en el que te sentías dolido". "Yo me acuerdo y que no le parezca mal a nadie. Funcionaban dos acentos, el neutro y el andaluz. Vascos, catalanes y gallegos, ostras. Era complicado el tema de los acentos", ha explicado.

"Venimos de dónde venimos, de Francisco Franco, aquel gallego ilustre que lio la que lio y era andaluz y neutro. Se tardó, pero ya está aquí la sangre nueva de 17 acentos distintos", ha defendido.

Luis Zahera también ha contado la anécdota que vivió con Rodrigo Sorogoyen en el casting de As Bestas: "Me hizo una entrevista. Un tipo de interés. Yo decía, 'dios mío, este tipo cuanto habla'. Yo miraba hasta el reloj. Hicimos la prueba, un par de pases y ya está", ha revelado.

Tras darle el papel, el actor no dudó en preguntarle lo raro que fue el casting. "Me dijo, 'yo ya sabía que te iba a dar el papel. Yo los castings los hago para ver si eres imbécil'. Me pareció oro puro", ha añadido.