Se prueba un mono negro, le transparenta "un poco" y la respuesta de su madre se lleva la medalla de oro

La usuaria de X @_TheIronMaiden_ ha mostrado en la red social la conversación que ha tenido con su madre al probarse un mono negro que transparentaba "un poco" y la respuesta que le da se lleva la medalla de oro.

"Yo: *Me pruebo un mono negro de estos así rollo de fiesta y resulta que transparenta un poco*", ha comenzado explicando en la red social. A continuación, ha mostrado la respuesta de su madre: "COMO NO TE PONGAS ESO POR LA GILIPOLLEZ DE QUE TRANSPARENTA ME VOY A CAGAR EN LA LECHE, PÓNTELO CON UNAS BRAGAS Y UN SUJE NEGRO Y ALEGRÍA, COÑO, QUE ERES JOVEN".

Tras esto, ha contado que le dijo que le daba "vergüenza" y la contestación que ha soltado su madre es oro: "VERGÜENZA ES ROBAR, ACASO NO TE HE ENSEÑADO YO NADA?????".

"Y nada, que ahora tengo que buscarme una ocasión para ponérmelo porque cómo voy a decir yo que no a la mujer que me dio la vida", ha esrito en una tercera publicación en un hilo de X.

Tras esto, ha contado que su madre le ha dicho que ella se ponía un montón de transparecias en su tiempo. "Y bien guapa que iba, y bien que le gustaban a tu padre, no te jode, a quien no le guste que no mire", sentenció la mujer. "Aquí sigue haciendo campaña por las transparencias. Ojalá alguien nos apoye tanto un día como mi madre apoya las transparencias", ha concluido la usuaria.