Se quedan sin palabras al ver esto en la Feria de Albacete: para la gente de allí, lo más normal

"Esto tenéis que verlo porque es espectacular. No lo has visto en la vida, Julio. Ese es, es que estoy alucinando porque de verdad esto es lo último que me esperaba ver aquí", estas son la palabras de tres jóvenes que han ido a la Feria de Albacete.

Los tres han alucinado porque se han encontrado una caseta de McDonald's: "Tienen algodón de azúcar, unos coches de choque y de repente tienes un McDonald's. El rollo está en que lo mismo te cepillas unas almendras garrapiñadas que te pillas un Cuarto de Libra", han comentado.

Uno de ellos ha señalado que piensa mucho en el ejecutivo de Estados Unidos que dice "vamos a hacer una caseta de McDonald's". Allí han mostrado que es un establecimiento normal con sus típicas hamburguesas, sus nuggets y todo lo que venden normalmente. Eso sí, han comentado que "los precios están muy por encima" de lo que esperaban: "Está más caro que en un aeropuerto".

Aunque ellos se han sorprendido, muchos usuarios de Albacete han respondido que esa caseta lleva allí desde hace muchos años y para ellos es normal: "Esa caseta fue el primer trabajo de mi hermano, tenía 17 años...y tiene 50".