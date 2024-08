Se va a Suiza a vivir y habla, harta, de la dificultad de emanciparse en España: "Está normalizado"

La usuaria de TikTok @daanielaks vive actualmente en Suiza y su vídeo ha generado muchísimos comentarios tras dar una amplia opinión sobre independizarse en España, entrando de ello en el proceso de emancipación. Sigue siendo uno de los temas que más se debaten en el país y de los que más se espera una solución.

"¿La gente que dice que España está bien? ¿Hola?", ha expresado con contundencia al principio del vídeo, que ha alcanzado más de 13.000 visualizaciones y cientos de 'me gusta' (y subiendo), pero sobre todo destacan los comentarios.

Según ha razonado, habiendo comprobado algunos datos, los jóvenes no se pueden emancipar no porque no quieran, sino porque económicamente no pueden. "No se lo pueden permitir con un trabajo: no puedes pagar tu casa, ni tu comida, o no llegas a fin de mes", ha exclamado, preguntándose, una vez más, por qué no se pueden pagar los gastos de vida con el trabajo de un mes.

Poco ha tardado en soltar la que ha sido la comidilla de los comentarios: "En España está supernormalizado no llegar a fin de mes, tener que pedir prestado, hacer malabares de no poder pagarte esto o lo otro para poder llegar a fin de mes", ha rematado, asegurando que, para ella, "España cada vez está peor".