Se va a vivir a Barcelona y dice que le pasa muchas veces esto: los de allí afirman que a ellos no

La usuaria de TikTok @0__madmax__ ha sorprendido a los barceloneses al contar lo que le ocurre muy frecuentemente en la capital catalana desde que vive allí, hace dos años y medio.

"¿Sabéis lo que tenéis en Barcelona? Mucha Policía. Y no lo digo como queja, en absoluto", empieza dejando claro.

"Cuando yo vivía en Tres Cantos, en cuestión de 15 años me habrá parado la Poli cuatro o cinco veces y habré soplado dos. Desde que estoy en Barcelona, llevo dos año y medio, me han parado 10 veces, no es broma, y he soplado ocho", afirma.

"Sí que es verdad que en Tres Cantos era sobre todo coche y moto y aquí en Barcelona es sobre todo moto. Y para salir, moto. Si voy a cenar y vuelvo a la 1.00 vuelvo en moto. Entonces yo entiendo que es ver a alguien en moto y es susceptible de que te paren, pero ostras es que he soplado ocho veces", insiste.

"Obviamente negativas todas. Y me llama mucho la atención que tenéis mucha Policía. Yo salgo y creo que no hay día que no me cruce con tres coches de Policía o que no vea mínimo tres coches patrulla. También es que vivo cerca de lo que es la zona de la comisaria de Policía", admite.

En los comentarios, un usuario subraya: "Tengo 40 años y no me han parado en la vida😂😂 y he nacido en Barcelona". Otro, en el mismo sentido: "Yo tengo 40 años soy conductora profesional y no he soplado nunca jajajajjaja".

Y más: "He vivido 44 años en Barcelona y solo me han parado 2 veces🤣🤣". Y otro en la misma línea: "Soy de Barcelona tengo 33 años no me han parado jamás 🤣".