Se va a vivir a Estados Unidos por amor y hace una lista interminable de lo que echa de menos de España

La usuaria de TikTok Elayna Moya (@elaynamoya) vivía en España, pero se mudó a los Estados Unidos por amor. En una reciente publicación ha enumerado, con cierta nostalgia, todas las cosas que extraña de la Península Ibérica.

"Son cosas que no he valorado y que ahora extraño", ha apuntado al principio del vídeo, que cuenta con casi 40.000 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta'. Lo primero que ha destacado ha sido el Mercadona, el cual no valoró lo suficiente y ha razonado que es "el mejor invento".

También ha dicho que no valoró lo suficiente las pizzas, además del tinto de verano. "Siempre comíamos pizza y tomábamos tinto de verano", ha recordado con nostalgia. Ama "con todo su ser" las fiestas del Prado, que considera que deberían ser de alcance mundial.

Ha echado de menos Inditex, razonando que las tiendas le encantaban, ya que algunas no están en todo Estados Unidos. "No valoré nada, tuve que perderlo para valorarlo, duele decirlo, pero extraño mi estilo allí, aquí no tengo", ha rematado la usuaria.

El vídeo ha generado alrededor de 500 comentarios de personas recomendándole (e incluso pidiendo) que vuelva a España, un país que la recibirá, según han dicho, con los brazos abiertos.