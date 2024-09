Señala cómo se diferencia a alguien que se ha criado en Madrid: algunos no están de acuerdo

El músico James Maad ha hecho una comentada reflexión acerca de cómo identificar y diferenciar a una persona que se ha criado en Madrid y a otra que vive en la ciudad solo desde hace unos años. Lo hace muy seguro de sí mismo, tanto como para creer que son "100% facts".

"Hay una cosa que les diferencia: aquellos que toleran el Rodilla y el VIPS", ha afirmado al principio del vídeo publicado en TikTok (@jamesmaad1), recalcando que es algo muy sencillo de comprobar, poniendo de ejemplo un sábado por la tarde en la que uno va por la calle y, si tiene ganas de merendar, le ofrecen ir a un Rodilla y este no quiere, "ese no se ha criado en Madrid".

"En cambio, si te dice 'ay, mira, perfecto, así me tomo mi sándwich de salami'... Ese lleva toda la vida aquí", ha relatado con tono sarcástico. "Pasa lo mismo con el VIPS, si no tienes lugar donde desayunar y te encuentras un VIPS delante y al de Madrid le parece perfecto, ese se ha criado allí", ha proseguido, detallando que en caso contrario indicaría que no se ha criado en la capital.

Ha sido en ese preciso instante cuando ha despertado la nostalgia de los usuarios recordando la pequeña tienda que tenía esta franquicia con libros, músicos, "una fantasía de tienda" con videojuegos, prácticamente de todo, tal y como ha señalado. "Es algo que está intrínseco en el ADN madrileño", ha rematado. Algunos usuarios no han estado del todo de acuerdo, como han comentado algunos de los más de 1.000 comentarios.