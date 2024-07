Sergio Ramos sube un vídeo viendo a Nadal: muchos lo tienen que oír dos veces porque no dan crédito

Rafa Nadal se ha despedido de los Juegos Olímpicos, por lo menos en la parte de tenis individual, después de caer ante Novak Djokovic en un contundente 6-1 y 6-4. Al de Manacor le queda la opción de dobles con Carlos Alcaraz.

Como no podía ser de otra forma, Nadal se ha convertido en tendencia en X (antes Twitter) donde ha recibido miles de mensajes de apoyo en lo que ha sido su última participación individual en unos JJ.OO.

Una de las personas que más apoyo, por lo menos en lo que a vehemencia se refiere, ha sido el futbolista Sergio Ramos, que ha compartido en sus stories de Instagram cómo ha apoyado al deportista español durante su partido.

Lo que ha llamado la atención es que lo ha hecho en inglés con mensajes del tipo "oh, my god", "let's go Rafael" y "amazing bro". El vídeo ha corrido como la pólvora en la red social de Elon Musk donde muchos usuarios están ya haciendo bromas.

"Lo de Sergio Ramos apoyando a Nadal en inglés como si fuera Lebron James que coño es", dice uno de los usuarios que ha compartido el vídeo del exfutbolista del Real Madrid y del Sevilla.