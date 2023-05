"Sigo con ETA": la parodia de un programa de TV3 que ya ha visto medio Twitter

El conocido programa satírico de TV3, Pòlonia, vuelve a arrasar en Twitter con una nueva parodia en la que los protagonistas, tres líderes del Partido Popular, hablan, una vez más, de la banda terrorista ETA con ánimo de cargar, especialmente, contra el partido político que actualmente preside el Gobierno central, el PSOE.

Como han manifestado en multitud de ocasiones, para José María Aznar, José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, ETA sigue estando viva gracias a EH Bildu, uno de los apoyos del actual Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Y así da comienzo Pòlonia la imitación de Aznar: "Sigo con (el tema de) ETA aunque sé que hace mil años que se fueron. Que echo de menos, mire usted, cuando el Gobierno era pepero".

A los pocos segundos, aparecen otros tres actores simulando ser Almeida, Ayuso Y Feijóo para seguir cantado así: "Sigo con ETA que me da votos y popularidad (...) Sigo con ETA y me la pela (...) Sigo con ETA yo también. La violencia me da asco".

"Pero es que nos disgusta más no rascar votos de los vascos. ETA en mi boca siempre está para mandar en soledad. Soy de Madrid y de Bildu yo vivo también. Si ellos no son terroristas, ¿por qué llevan esas pintas? ¡Para mí esos peinados son un atentado" Los quiero prohibir", dicen a continuación.

Todo ello, mientras otros dos personajes disfrazados de negro simulando ser terroristas bailan frente al piano que toca el supuesto Aznar. Y, de nuevo, el estribillo: "Sigo con ETA una vez más porque no tengo más propuestas. Como estrategia es regular, poco funciona en las encuestas. Sigue con ETA ¡qué más da! Raja que algo quedará".

Después de varias estrofas más al son de la melodía de la famosa canción 'Vivo por ella' de Andrea Bocceli y Marta Sánchez, empiezan a mencionar las Elecciones Municipales y Autonómicas del próximo 28 de mayo que ya están a la vuelta de la esquina.

"Si no es con ETA, ¿cómo haré una campaña en condiciones? (...) Di que aparecerá Lucifer si no ganáis las elecciones (...) ¡Pero eso es mentir! ¡Lo de ETA también!", señalan de nuevo a tono para terminar la parodia.

Finalmente, y tras dejar el canto, el supuesto Almeida mira al resto para manifestar que se queda "mucho más tranquilo sabiendo que todos estos chanchullos son trolas para ganar votos". Además de los casi 5.000 'me gusta' que ha recibido el vídeo, la publicación está llena de comentarios jocosos.