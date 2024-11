Silvia Intxaurrondo responde a las palabras de Pablo Motos

Sigue el duelo televisivo del prime time entre El Hormiguero y La Revuelta. Tras la denuncia de David Broncano el pasado jueves de que el programa de Antena 3 le había impedido emitir la entrevista al campeón de Moto GP, Jorge Martín, a pesar de tenerlo en el plató, todo el mundo estaba esperando la respuesta de Pablo Motos. Y esta ha llegado este lunes.

Con un comunicado, Motos ha denunciado ser víctima de una agresión y ha hablado de "intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar", antes de señalar que no puede permitir "que se ponga en duda el trabajo del equipo de El Hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas".

Mientras se dirigía a la cámara, en el fondo iba mostrando pantallazos de varias noticias. Ha habido una que ha sido especialmente relevante y que la ha colocado cuando ha destacado que en TVE trataran el asunto como una de las noticias del día. Motos se ha quejado de que esto fuese "una de las noticias principales del telediario" y de que se hablase de ello en casi todos los programas del ente público. "Creo que hay noticias más importantes y que afectan mucho más a los ciudadanos", ha afirmado.

"Es muy sorprendente que nadie de RTVE nos haya llamado ni a nosotros ni a Atresmedia. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo que es el de contrastar la información", ha añadido.

En la noticia en cuestión publicada por el diario El Mundo que se mostraba se decía que "RTVE abre sus informativos con la polémica entre Motos y Broncano en pleno estallido del caso Aldama".

Sin embargo, desde TVE no han tardado en desmentir esta información y las palabras de Motos. Ha sido la periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de la 1, la que ha escrito un tuit.

"Pablo Motos hace un discurso contra la desinformación apoyándose en la imagen de una noticia falsa. El matinal a las 06.00 abrió con Aldama. La Hora de la 1 a las 08: abrió con Aldama. El Telediario de las 15.00 abrió con Aldama. El Telediario de las 21.00 abrió con Aldama", ha escrito.

Además, también ha añadido que "Motos dijo que RTVE estimó que la polémica 'era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día' y también es falso". "No fue una de las tres primeras noticias en ninguna de las ediciones. Ha sido el último en todos los sumarios", ha sentenciado.

Intaxaurrondo finalmente ha recordado su escaleta: "En La Hora de la 1 por ejemplo fue el sexto y último tema del sumario. 1 Aldama, 2 moción de censura, 3 votación reforma fiscal, 4 consumo: multa a las aerolíneas, 5 orden de detención contra Netanyahu, 6 La Revuelta".