Sin que nadie le pregunte, Pepe Rodríguez deja sobre la mesa un nítido mensaje para Patricia Conde 

El cocinero Pepe Rodríguez ha estado en el podcast La escalera roja y ha hecho un repaso por todo lo que ha supuesto MasterChef en su vida desde que inició la aventura hace más de 10 años.

Ha contado el chef que prefiere la edición de los famosos a la de los anónimos porque "uno puede decir lo que le dé la gana": "Surgen cosas surrealistas y aparecen personajes maravillosos que te divierten y entretienen".

Después de hacer un repaso por algunos de los famosos que han estado ahí, como Los Chunguitos, Flo, Anabel Alonso, Edu Soto, Silvia Abril, Corbacho y cía se ha acordado de aquellos que no han salido con buenos recuerdos del programa.

De esta última edición, donde lo más sonado han sido las peleas entre Pelayo Díaz y La Rivers, el jurado ha dicho que él allí en directo no percibió que hubiese tan mal rollo pero porque no lo ve todo: "Hay muchas cosas de esas que se nos escapan a Jordi a Samantha y a mí".

"No tengo nada en contra de ningún tipo, me parecen todos extraordinarios, cada uno con sus cosas mejores y peores. Tengo buen rollo con todos. Vengo a divertirme y me da pena cuando ha habido gente en el Celebrity que no lo ha pasado bien, que no ha entendido el programa y digo qué pena, porque cuando lo entiendes y estás allí la gente habla maravillas", ha dicho.

Unos minutos después le han preguntado por el concursante que hizo el famoso León come gamba y ha afirmado que él no quiere bromear sobre el asunto porque el participante que hizo el plato no bromea con ello.

"A veces nos quieren revestir. Hay gente por ahí... mira Patricia Conde. No sé qué le pasó a Patricia Conde, pobrecilla. No sé qué ocurrió, me gustaría hablar con ella porque teníamos buen rollo. Estamos cenando, tomando una copa, estamos hablando y de pronto ella se va del programa un poco que tal. No sé qué ha pasado allí. Yo no lo sé. Para arremeter contra el programa. Entendería que arremetiera contra nosotros 'es que Pepe es un imbécil que se cree más' o Jordi o Samantha. Pero arremete con sus propios compañeros, esto ya es lo último. Y digo qué pena, qué ha ocurrido ahí, yo no me he enterado, qué ha podido pasar. Me da pena. No está en mi mano si no lo solucionaría y diría qué te ha ocurrido tía, qué no he dicho, qué ha pasado, qué ocurre. Si no lo disfruta el tío que está ahí yo no lo disfruto", ha sentenciado hilando el tema del León come gamba con el de Patricia Conde.

Patricia Conde participó en 2022 en MasterChef Celebrity, llegando a ser una de las que más tiempo estuvo. Al salir del programa cargó contra el formato: "Un día nos dijeron ‘esto es un show, no un programa de cocina’. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar".