Son 59 segundos pero Antón Losada no se deja nada en el tintero al opinar de lo de Lalachús en las Campanadas

La primera polémica del año no ha tardado ni un minuto en llegar en España. Asociaciones ultras como Hazte Oír y Abogados Cristianos han denunciado a Lalachús, a David Broncano y al presidente de RTVE por enseñar una estampita del Sagrado Corazón de Jesús con el rostro de la vaquilla de El Grand Prix.

En TikTok, Antón Losada ha dejado un difundido comentario que ha pasado a X (antes Twitter) —plataforma que Losada abandonó a finales de 2024— donde ha analizado lo ocurrido en menos de un minuto.

"Nuevo récord mundial de velocidad en polémicas estúpidas establecido, cómo no, en España", ha señalado antes de entrar en materia sobre el asunto del cromo de la vaquilla de El Grand Prix.

Ha cargado Losada contra "la asociación ultrafacha buscando casito" y contra el presidente de los obispos por sus declaraciones y ha recordado el profesor a Siniestro Total: "Ayatola no me toques la pirola, Ayatola no me toques la pirola más, en el desierto me verás bailando el chá chá chá".