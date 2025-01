Sonsoles Ónega dice que le cuesta hablar de la reina Letizia y acaba dejando bien claro lo que piensa de ella

La periodista Sonsoles Ónega ha ofrecido una entrevista al diario El Español en la que ha hablado con total sinceridad sobre el reinado de Felipe VI y el papel de la reina Letizia tras la crisis generada por Juan Carlos I.

La presentadora de Y ahora Sonsoles ha hablado de su estrecha relación con Letizia desde que eran periodistas. "A su majestad la conocí cuando las dos éramos periodistas. Lo natural fue la amistad entre dos compañeras. La circunstancia de que se convirtiera en Reina fue una casualidad", ha explicado.

"Es cierto lo de la presencia de don Juan Carlos en mi casa, pero era una presencia mentada; no aparecía y se sentaba a comer con nosotros", ha señalado, antes de dejar claro lo que piensa del emérito.

"A mí no me gusta cómo está gestionando los últimos años de su vida. Fijar su residencia fuera de nuestro país, en un lugar donde no hay libertades, no es a mi juicio la mejor manera de acabar un reinado que, con sus luces y sus sombras, trajo a este país cuarenta años de paz y prosperidad", ha asegurado.

Al ser cuestionada por el papel de Letizia, Sonsoles Ónega ha empezado diciendo que le cuesta "hablar de la Reina", pero ha terminado dejando muy clara su opinión. "Entiendo que como periodista y ciudadana debo contestar, así que vamos allá", ha justificado.

"Creo que la vida suele dar a los hombres y las mujeres una oportunidad para demostrar su valor. Paiporta fue esa oportunidad para ella. Y lo demostró pese a todas las injusticias que se habían escrito", ha razonado.

La presentadora ha defendido que Paiporta "ha servido para hacer justicia y desmontar esos kilómetros de periódico plagados de injusticias e incluso mentiras" y cree que Felipe VI ha tenido "un valor reconocido por la sociedad" desde lo de Juan Carlos I.

"La asignatura pendiente es trasladar a las nuevas generaciones la utilidad de una jefatura del Estado estable e imparcial, de arbitraje entre poderes. Supongo que están en eso. Y lo están haciendo bien", ha sentenciado.