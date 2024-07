Su discurso sobre tener solo un mes de vacaciones en todo el año está siendo muy comentado

La usuaria de TikTok, conocida como @laralladas (su alias tiene mucho sentido por el tipo de contenido que publica), ha dado un discurso sobre "tener normalizado un mes de vacaciones".

"¿Por qué tenemos tan normalizado tener un mes de vacaciones? De 12, un mes... Hablo de gente a pie, en general", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 200.000 visualizaciones y 12.000 'me gusta'.

También ha aclarado que no es que sea un mes, sino que son semanas sueltas en meses diferentes, es decir, que no es seguido. "No me da tiempo ni a ponerme el bikini", ha afirmado con ironía.

"El verano, cuando eres adulto, se siente como el resto del año, pero con más ganas de irte a tomar una cerveza porque hace bueno... Ya no existe el verano", ha rematado. Sus declaraciones han generado más de 1.000 comentarios de todo tipo, desde los que han criticado sus palabras porque no ha contado los días libres, hasta los que la han defendido.