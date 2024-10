Su hijo le coge el pasaporte y le hace este acto de amor con consecuencias desastrosas

La creadora de contenido @MamiRoseTv ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando el motivo por el que no la han dejado coger el vuelo: tiene de por medio mucho amor.

"Estoy aquí en el aeropuerto y no me dejaron abordar porque a mi hijo se le ocurrió ponerme en todas las páginas del pasaporte que él me ama, que vuelva pronto, que me extraña", ha contado la tiktoker al inicio del vídeo.

"Entonces ahora yo no sé si sentirme feliz por el detalle que me hizo mi hijo o si enojarme porque no me dejaron pasar. O sea perdí mi tiempo, mi vuelo y mi dinero pero mi hijo me ama", ha manifestado la influencer en tono irónico

Así, el vídeo que ya ha alcanzado las 8,1 millones de reproducciones y 579.000 me gustas, haciéndose viral en la red social y recibiendo también multitud de comentarios riéndose de la situación y destacando la actitud amorosa de su hijo.

"¡Se le cumplió el deseo de que vuelvas pronto!"; "El niño no sabe que eso es un documento importante, el solo vio una libretita y quería que mamá supiera que la va a extrañar", han comentado algunos usuarios.